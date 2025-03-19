В Минобороны связали атаку ВСУ по нефтебазе в России с попыткой срыва инициатив Трампа

МО РФ: Атака ВСУ на объекты энергетики направлена на срыв инициатив Трампа

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в станице Кавказская Краснодарского края направлена на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа. На эту связь указали в Минобороны Российской Федерации (МО РФ) пишет ТАСС.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — заявили в оборонном ведомстве.

Там также подчеркнули, что атакованный ВСУ объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в систему международной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В результате произошла разгерметизация одного из резервуаров с возгоранием на площади в 1700 квадратных метров.

Ранее военкор Александр Коц назвал атаку по нефтебазе в станице Кавказская ответом Украины на предварительную договоренность президента России Владимира Путина с Трампом об «энергетическом перемирии» с отказом от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 19 марта. В результате загорелась нефтебаза вблизи города Кропоткин. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.