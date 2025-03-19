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13:09, 19 марта 2025Россия

Россия ударила по военным аэродромам Украины

Минобороны России заявило о поражении венных аэродромов Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Кроме того, поражены места хранения беспилотников, склады боеприпасов и военного имущества, а также скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

В ведомстве добавили, что всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 33 050 единиц военной автомобильной спецтехники, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 344 танка и других боевых бронемашин, 601 зенитный ракетный комплекс, 47 353 беспилотника, а также 658 самолетов и 283 вертолета.

Днем ранее Минобороны отчиталось об ударе по объекты нефтяной отрасли Украины, обеспечивающим ВСУ. Подробности о пораженных целях в ведомстве не раскрыли.

ЖЗЛ
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