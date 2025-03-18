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12:16, 18 марта 2025Россия

Армия России ударила по объектам нефтяной отрасли Украины

Минобороны России заявило о поражении объектов нефтяной отрасли Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия поразила объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо прочего, его целью стала инфраструктура военных аэродромов, места хранения дронов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.

В Минобороны добавили, что с начала СВО Киев потерял 33 012 единиц военной автомобильной спецтехники, 22 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 314 танков и других боевых бронемашин, 601 зенитный ракетный комплекс, 47 211 беспилотников, 283 вертолета и 658 самолетов.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что за неделю с 8 по 14 марта российские войска нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Атаке подверглись объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающей его работу. Также поражена инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и другие цели.

ЖЗЛ
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