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14:02, 19 марта 2025Мир

В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа по Украине

Песков: Путин и Трамп договорились о прекращении огня по объектам энергетики
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По объектам энергетической инфраструктуры», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, о чем именно договорились главы государств.

Ранее Кремль сообщил, что Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Отмечается, что Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

Однако после разговора президентов России и США Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 19 марта. В результате из-за падения обломков беспилотников загорелась нефтебаза в городе Кропоткин. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

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