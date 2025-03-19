В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа по Украине

Песков: Путин и Трамп договорились о прекращении огня по объектам энергетики

В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По объектам энергетической инфраструктуры», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, о чем именно договорились главы государств.

Ранее Кремль сообщил, что Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Отмечается, что Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

Однако после разговора президентов России и США Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 19 марта. В результате из-за падения обломков беспилотников загорелась нефтебаза в городе Кропоткин. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

