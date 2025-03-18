«Вся Европа дрожит от страха». Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как весь мир их ждал и боялся?

Во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он продлился около двух с половиной часов. В Белом доме подчеркивали, что беседа глав государств складывалась удачно. Одними из итогов стала договоренность Путина и Трампа нормализовать отношения между Россией и США, а также прекратить огонь по энергетическим объектам Украины. О том, как на переговоры отреагировали ведущие мировые СМИ, — в материале «Ленты.ру».
The Guardian: Москва выдвинула жесткие требования о прекращении огня
Британское издание The Guardian сочло, что во время переговоров Трампу и Путину удалось достичь некоторых договоренностей в вопросе перемирия между Россией и Украиной.
Однако, как и ожидалось, Москва выдвинула жесткие требования в отношении прекращения огня
Также издание сочло интересными слова российской стороны о том, что Трамп поддержал идею провести хоккейные матчи команд России и США. «В отчете США о переговорах об этом ничего не говорится», — уточняется в материале The Guardian.
Bild: Европа дрожит от страха от разговора Путина и Трампа
Немецкая газета Bild утверждает, что Трампу не удалось убедить Путина согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной. При этом издание подчеркнуло, что решение прекратить огонь по объектам энергетической инфраструктуры, о котором договорились президенты, может быть выгодным именно для России. Как утверждает Bild, Киев в последнее время успешно атаковал российские энергообъекты.
При этом в материале Bild отмечается, что результаты переговоров могут принести Европе разрушительные последствия. О каких именно последствиях идет речь, не уточняется
В материале, который газета опубликовала еще до начала переговоров, говорилось, что из-за предстоящего звонка в европейских столицах «царит тревожное настроение». «Вся Европа дрожит от страха от этого телефонного звонка. Страны готовятся к договору между Трампом и Путиным», — гласил заголовок материала Bild.
Sky News: Украина была «в меню» Путина и Трампа
Военный аналитик Майкл Кларк заявил Sky News, что Украина не присутствовала на переговорах Путина и Трампа, а значит была «в меню».
В дипломатических кругах есть старая поговорка: «Если тебя нет за столом, ты в меню». <...> И поверьте мне, Украина — в меню
То, что Владимир Зеленский не участвовал в переговорах, по мнению Кларка «говорит о многом».
NYT: Это был первый разговор Путина и Трампа после согласия Украины на перемирие
Американская газета The New York Times отметила: этот телефонный разговор стал первым контактом между Путиным и Трампом после того, как президент Украины Владимир Зеленский согласился на 30-дневное перемирие.
Особое внимание в статье The New York Times обратили на соглашение о прекращении огня по ударам энергетической инфраструктуры. В материале отметили, что это не соответствует полному 30-дневному перемирию, о котором говорила администрация Трампа. При этом было подчеркнуто, что от Украины не поступило никаких замечаний относительно этого решения.
Al Jazeera: Разговор Путина и Трампа был долгожданным
Телеканал Al Jazeera назвал телефонный разговор Путина и Трампа долгожданным. Отмечено, что в ходе общения главы государств начали движение к миру между Украиной и Россией прекращением огня по энергетической инфраструктуре.
Однако эта сделка не дотягивает до абсолютного 30-дневного перемирия, предложенного Украиной и США