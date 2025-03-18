«Вся Европа дрожит от страха». Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как весь мир их ждал и боялся?

The Guardian: Трамп и Путин достигли некоторых договоренностей о перемирии

Во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он продлился около двух с половиной часов. В Белом доме подчеркивали, что беседа глав государств складывалась удачно. Одними из итогов стала договоренность Путина и Трампа нормализовать отношения между Россией и США, а также прекратить огонь по энергетическим объектам Украины. О том, как на переговоры отреагировали ведущие мировые СМИ, — в материале «Ленты.ру».

The Guardian: Москва выдвинула жесткие требования о прекращении огня

Британское издание The Guardian сочло, что во время переговоров Трампу и Путину удалось достичь некоторых договоренностей в вопросе перемирия между Россией и Украиной.

Однако, как и ожидалось, Москва выдвинула жесткие требования в отношении прекращения огня The Guardian британская газета

Также издание сочло интересными слова российской стороны о том, что Трамп поддержал идею провести хоккейные матчи команд России и США. «В отчете США о переговорах об этом ничего не говорится», — уточняется в материале The Guardian.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Bild: Европа дрожит от страха от разговора Путина и Трампа

Немецкая газета Bild утверждает, что Трампу не удалось убедить Путина согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной. При этом издание подчеркнуло, что решение прекратить огонь по объектам энергетической инфраструктуры, о котором договорились президенты, может быть выгодным именно для России. Как утверждает Bild, Киев в последнее время успешно атаковал российские энергообъекты.

При этом в материале Bild отмечается, что результаты переговоров могут принести Европе разрушительные последствия. О каких именно последствиях идет речь, не уточняется

В материале, который газета опубликовала еще до начала переговоров, говорилось, что из-за предстоящего звонка в европейских столицах «царит тревожное настроение». «Вся Европа дрожит от страха от этого телефонного звонка. Страны готовятся к договору между Трампом и Путиным», — гласил заголовок материала Bild.

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Sky News: Украина была «в меню» Путина и Трампа

Военный аналитик Майкл Кларк заявил Sky News, что Украина не присутствовала на переговорах Путина и Трампа, а значит была «в меню».

В дипломатических кругах есть старая поговорка: «Если тебя нет за столом, ты в меню». <...> И поверьте мне, Украина — в меню Майкл Кларк военный аналитик

То, что Владимир Зеленский не участвовал в переговорах, по мнению Кларка «говорит о многом».

NYT: Это был первый разговор Путина и Трампа после согласия Украины на перемирие

Американская газета The New York Times отметила: этот телефонный разговор стал первым контактом между Путиным и Трампом после того, как президент Украины Владимир Зеленский согласился на 30-дневное перемирие.

Особое внимание в статье The New York Times обратили на соглашение о прекращении огня по ударам энергетической инфраструктуры. В материале отметили, что это не соответствует полному 30-дневному перемирию, о котором говорила администрация Трампа. При этом было подчеркнуто, что от Украины не поступило никаких замечаний относительно этого решения.

Al Jazeera: Разговор Путина и Трампа был долгожданным

Телеканал Al Jazeera назвал телефонный разговор Путина и Трампа долгожданным. Отмечено, что в ходе общения главы государств начали движение к миру между Украиной и Россией прекращением огня по энергетической инфраструктуре.