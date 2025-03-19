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13:52, 19 марта 2025Россия

Путин не отменил команду прекратить удары по энергообъектам после провокации ВСУ

Песков: Путин не отменил команду прекратить удары по энергообъектам Украины
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не отменил команду прекратить удары по объектам энергетики Украины, несмотря на провокацию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Иных команд президента не было», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о том, отменил ли Путин свой приказ ввиду ночной атаки Украины на энергообъект на Кубани.

18 марта Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на его предложение об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Впоследствии, в ночь на 19 марта, стало известно об атаке ВСУ на объект энергетики на Кубани, который загорелся на площади 1700 квадратных метров. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали.

В Минобороны впоследствии назвали случившееся специально подготовленной провокацией и заявили, что она направлена на срыв мирных инициатив президента Соединенных Штатов. В ведомстве уточнили, что атакованный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум.

ЖЗЛ
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