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12:53, 19 марта 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности об ударе ВСУ после отказа Путина от атак по энергообъектам

МО: ВСУ атаковали энергообъект после решения Путина о прекращении ударов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский объект энергетики после того, как президент РФ Владимир Путин принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Эти и другие подробности произошедшего рассказали в Минобороны (МО) России.

Атака украинских войск по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края произошла в ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)», — пояснили в министерстве.

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