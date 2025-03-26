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12:47, 26 марта 2025Россия

В Кремле высказались о приказе Путина о приостановке ударов по энергетике Украины

Песков: Мораторий на удары по энергетике Украины продолжает действовать
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool via Reuters

Вооруженные силы России исполняют приказ президента России Владимира Путина о приостановке ударов по энергетике Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что со стороны России мораторий на удары продолжает действовать.

«Мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться, безусловно», — высказался Песков.

Днем ранее, 26 марта, Минобороны России объявило о неуправляемости Владимира Зеленского, под властью которого украинские военные организуют ежедневные атаки по российской энергоинфраструктуре несмотря на договоренности с США.

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