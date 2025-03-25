МО России: Зеленский подтверждает свою неуправляемость для внешних гарантов

Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает свою неуправляемость для внешних гарантов любых соглашений с Москвой. Об этом журналистам объявили в Министерстве обороны России.

Как сообщили в Минобороны, такое предположение следует из того, что украинские власти организуют ежедневные атаки по российской энергоинфраструктуре.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что новые удары по российским энергообъектам были нанесены на фоне проходивших 24 марта российско-американских переговоров.

С аналогичными заявлениями Министерство обороны выступало и ранее — 24 марта в ведомстве заявили о недоговороспособности Зеленского.