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14:47, 25 марта 2025Россия

Минобороны России объявило о неуправляемости Зеленского

МО России: Зеленский подтверждает свою неуправляемость для внешних гарантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает свою неуправляемость для внешних гарантов любых соглашений с Москвой. Об этом журналистам объявили в Министерстве обороны России.

Как сообщили в Минобороны, такое предположение следует из того, что украинские власти организуют ежедневные атаки по российской энергоинфраструктуре.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что новые удары по российским энергообъектам были нанесены на фоне проходивших 24 марта российско-американских переговоров.

С аналогичными заявлениями Министерство обороны выступало и ранее — 24 марта в ведомстве заявили о недоговороспособности Зеленского.

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