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15:22, 25 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на продолжающиеся атаки ВСУ на фоне переговоров по Украине

Депутат Чепа: Удары ВСУ мешают продвижению мирного процесса, но не остановят его
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Удары Вооруженных силы Украины (ВСУ) мешают продвижению процесса мирного урегулирования конфликта, однако не смогут его остановить, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На продолжающиеся атаки ВСУ на фоне переговоров депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне переговоров США и России продолжили удары по объектам энергетической инфраструктуры. В сообщение ведомства подчеркивалось, что на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине ВСУ ударили по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае.

«Они, конечно, сильно мешают продвижению мирного соглашения — как и все, что делала Украина с 2014 года. Сегодня это показывает истинное лицо Киева и ставит вопрос о том, действительно ли Украина хочет мира. (...) Вопрос 30-дневного прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры уже несколько раз нарушалось. Думаю, что на последних переговорах обсуждались вопросы контроля за такими нарушениями», — отметил Чепа.

Мирное соглашение все равно будет, и чем больше оно откладывается, тем более болезненным оно будет для Украины

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

20 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие уже нарушено Киевом.

«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться (...) большой вопрос», — подчеркнула дипломат.

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