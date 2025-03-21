МИД России заявил, что Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие. Кто сможет контролировать действия Украины?

Представитель МИД РФ Захарова: Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие уже нарушено Киевом, и как Соединенные Штаты будут дальше управляться с Украиной, большой вопрос.

Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться <...> большой вопрос Мария Захарова официальный представитель МИД России

По мнению Захаровой, атака именно на энергетический объект объяснима, поскольку и в 2022 году все начиналось с энергетики, когда экс-президент США Джо Байден «сказал, что будут уничтожены "Северные потоки" любым способом».

Ранее представитель МИД России указала на нарушение Киевом обязательств по прекращению огня. Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре.

Захарова считает, что США могут контролировать Украину

США смогут контролировать действия Украины и не допустят, чтобы Киев нарушал достигнутые с Россией договоренности, отметила дипломат.

Захарову спросили, какие будут последствия, если Киев решит не соблюдать договоренности и нанесет удар по объектам энергетической структуры, а Вашингтон не сможет его остановить.

Я думаю, что у США есть все возможности для это Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она подчеркнула, что США, вероятнее всего, воспользуются возможностями, которые есть у них в наличии, и обеспечат выполнение договоренностей.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил, что меры контроля над соблюдением Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных договоренностей, в частности, о прекращении ударов по объектам инфраструктуры на данный момент разрабатываются.

В России допустили срыв любых договоренностей с Киевом украинскими нацбатами

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник допустил, что любые договоренности с Киевом могут сорвать украинские националистические батальоны, которые не контролирует президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, нацбаты действуют по всей линии боевого соприкосновения, и они «плевать хотели» на решения ОБСЕ, ООН, Международного Красного Креста. Они будут целенаправленно саботировать любые достигнутые соглашения, уверен дипломат.

Вы правда считаете, что они будут придерживаться каких-то норм и договоренностей? Я ни на йоту не сомневаюсь, что даже если будет официальное согласие, все равно будет определенная категория, которую Владимир Зеленский контролировать не сможет Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД РФ

ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры после переговоров Путина и Трампа

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. В частности, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал данную инициативу.

Российский лидер в контексте идеи 30-дневного перемирия обозначил вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта, а также указал на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

19 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали российский объект энергетики после того, как президент России принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Удар был нанесен по объекту в станице Кавказской.

