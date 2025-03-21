Захарова заявила о наличии у США возможностей контролировать Украину

Захарова: США смогут обеспечить выполнение Украиной договоренностей

США смогут контролировать действия Украины и не допустят, чтобы Киев нарушал достигнутые с Россией договоренности. Таким мнением поделилась официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала, ее цитирует ТАСС.

Захарову спросили, какие будут последствия, если Киев решит не соблюдать договоренности и нанесет удар по объектам энергетической структуры, а Вашингтон не сможет его остановить.

«Я думаю, что у США есть все возможности для этого», — ответила дипломат, подчеркнув, что США, вероятнее всего, воспользуются возможностями, которые есть у них в наличии, и обеспечат выполнение договоренностей.

Ранее Захарова заявила, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие уже нарушено Киевом.