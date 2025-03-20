В МИД заявили о нарушении Киевом предложенного Трампом перемирия

МИД РФ: Предложенное Трампом перемирие уже нарушено Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие уже нарушено Киевом, и как Соединенные Штаты будут дальше управляться с Украиной, большой вопрос. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться <...> большой вопрос», — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, атака именно на энергетический объект объяснима, поскольку и в 2022 году все начиналось с энергетики, когда экс-президент США Джо Байден «сказал, что будут уничтожены "Северные потоки" любым способом».

Ранее представитель МИД России указала на нарушение Киевом обязательств по прекращению огня. Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре.