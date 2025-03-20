В МИД указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня

Захарова: Киев ударил по России, несмотря на обязательства по прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре. На нарушение Киевом обязательств по прекращению огня в ходе еженедельного брифинга указала представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Зеленский публично заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддерживает предложение Белого дома. Но на деле отдал противоположный приказ», — заявила дипломат.