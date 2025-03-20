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14:50, 20 марта 2025Бывший СССР

В МИД указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня

Захарова: Киев ударил по России, несмотря на обязательства по прекращению огня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре. На нарушение Киевом обязательств по прекращению огня в ходе еженедельного брифинга указала представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Зеленский публично заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддерживает предложение Белого дома. Но на деле отдал противоположный приказ», — заявила дипломат.

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