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14:45, 20 марта 2025Бывший СССР

Украина взяла на себя ответственность за удар по Энгельсу

Генштаб ВСУ: Украина атаковала Энгельс
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял на себя ответственность за удар по Энгельсу. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Генштаб отчитался, что подразделения Службы безопасности Украины, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 20 марта нанесли удар по Саратовской области.

Ранее ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. В Энгельсе атака привела к пожару на территории аэродрома, из-за чего пришлось проводить эвакуацию жителей из близлежащего к нему СНТ.

Также очевидцы сообщили, что десятки беспилотников, которые ВСУ выпустили по Саратовской области, пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Жители услышали работу сирен около четырех часов утра, впоследствии раздалось несколько мощных взрывов.

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