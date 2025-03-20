Названа возможная цель атаки десятков дронов ВСУ на Саратовскую область

Shot: ВСУ пытались атаковать НПЗ в Энгельсе с помощью беспилотников

Десятки беспилотников, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Саратовской области, пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе. Одну из целей противника озвучил Telegram-канал Shot.

По его информации, жители услышали работу сирен около четырех часов утра, впоследствии раздалось несколько мощных взрывов. Также сообщалось о пожаре в районе местной нефтебазы.

ВСУ атаковали Саратовскую область с помощью 54 беспилотников в ночь на 20 марта, там оказались повреждены два детских сада и школа. Пострадали два человека. В школах Энгельса детей временно перевели на дистант.

18 марта президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на его предложение об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Впоследствии, в ночь на 19 марта, стало известно об атаке ВСУ на объект энергетики на Кубани, который загорелся на площади 1700 квадратных метров. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали.