Губернатор сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке ВСУ на Энгельс

Губернатор Бусаргин: Число пострадавших при атаке на Энгельс возросло до 2

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энгельс Саратовской области возросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал губернатор.

По его данным, женщина, которая пострадала при атаке ВСУ, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для ее жизни нет. Пациентов городской клинической больницы, где выбило окна в результате атаки дронов, перевезли из поврежденных помещений. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили в другие медучреждения.

Бусаргин сообщил, что проговорил с экстренными службами необходимость провести основные восстановительные работы в больнице в четверг, 20 марта, чтобы медучреждение вернулось к работе в штатном режиме. В результате атаки также оказался поврежден кислородный трубопровод — ремонтные работы, как считают специалисты, также будет возможно завершить в течение дня.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта, там оказались повреждены два детских сада и школа. По данным Минобороны, над регионом сбили 54 летательных аппарата. В школах Энгельса детей временно перевели на дистант.