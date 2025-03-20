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07:31, 20 марта 2025Россия

Губернатор сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке ВСУ на Энгельс

Губернатор Бусаргин: Число пострадавших при атаке на Энгельс возросло до 2
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энгельс Саратовской области возросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал губернатор.

По его данным, женщина, которая пострадала при атаке ВСУ, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для ее жизни нет. Пациентов городской клинической больницы, где выбило окна в результате атаки дронов, перевезли из поврежденных помещений. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили в другие медучреждения.

Бусаргин сообщил, что проговорил с экстренными службами необходимость провести основные восстановительные работы в больнице в четверг, 20 марта, чтобы медучреждение вернулось к работе в штатном режиме. В результате атаки также оказался поврежден кислородный трубопровод — ремонтные работы, как считают специалисты, также будет возможно завершить в течение дня.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта, там оказались повреждены два детских сада и школа. По данным Минобороны, над регионом сбили 54 летательных аппарата. В школах Энгельса детей временно перевели на дистант.

ЖЗЛ
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