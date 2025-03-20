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06:28, 20 марта 2025Россия

В российском регионе в результате атаки БПЛА пострадала женщина

Губернатор Бусаргин: В результате атаки БПЛА в Энгельсе пострадала женщина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Энгельсской городской больницы пострадала женщина. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор Саратовской области.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Mash, прозвучали по меньшей мере три взрыва.

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