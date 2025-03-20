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06:51, 20 марта 2025Россия

При атаке дронов в Энгельсе в двух детских садах и школе выбило окна

Бусаргин: При атаке дронов в Энгельсе в двух детсадах и школе выбило окна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Энгельсе в результате атаки беспилотников ВСУ частично выбило окна в двух детских садах и школе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет», — уточнил он.

До этого Роман Бусаргин сообщил, что после атаки украинских дронов на Энгельс занятия в школах города в четверг, 20 марта, пройдут в дистанционном режиме. Беспилотники ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе.

14 марта угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлялась в Саратовской области. Позже глава региона сообщил, что система противовоздушной обороны ликвидировала БПЛА.

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