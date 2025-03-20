Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки дронов

Бусаргин: Занятия в школах Энгельса после атаки БПЛА пройдут дистанционно

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что после атаки украинских дронов на Энгельс занятия в школах города в четверг, 20 марта, пройдут в дистанционном режиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

До этого губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА были частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина.

«Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей», — подчеркнул Бусаргин.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе.

До этого ВСУ атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае. Как писали СМИ, прозвучали по меньшей мере три взрыва.

