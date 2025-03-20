Беспилотники ВСУ атаковали два российских города

Shot: Беспилотники ВСУ атаковали Саратов и Энгельс

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Саратов и Энгельс. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе. Жители из Саратова и Энгельса проснулись примерно в четыре утра от звука сирен, а затем услышали серию из нескольких взрывов. После этого очевидцы сообщили о возгорании в районе местной нефтебазы в Энгельсе.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Mash, прозвучали по меньшей мере три взрыва.

До этого стало известно о мощных взрывах в Новокуйбышевске Самарской области. Отмечается, что один из дронов был сбит на подлете к НПЗ.