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04:36, 20 марта 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали два российских города

Shot: Беспилотники ВСУ атаковали Саратов и Энгельс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Саратов и Энгельс. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе. Жители из Саратова и Энгельса проснулись примерно в четыре утра от звука сирен, а затем услышали серию из нескольких взрывов. После этого очевидцы сообщили о возгорании в районе местной нефтебазы в Энгельсе.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Mash, прозвучали по меньшей мере три взрыва.

До этого стало известно о мощных взрывах в Новокуйбышевске Самарской области. Отмечается, что один из дронов был сбит на подлете к НПЗ.

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