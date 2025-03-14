Угроза атаки БПЛА была объявлена в российском регионе

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области была объявлена угроза БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в Саратовской области. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал губернатор Саратовской области.

Позднее глава региона сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала БПЛА. Угроза атаки дронов была отменена.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Туапсе. Местные жители слышали около десяти громких взрывов раздались в районе местного нефтеперерабатывающего завода примерно в 2:55.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на объекте произошел пожар площадью одна тысяча квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.