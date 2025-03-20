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07:08, 20 марта 2025Россия

Минобороны заявило о попытке атаки свыше 130 беспилотников ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 132 беспилотника ВСУ над семью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на четверг, 20 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 130 беспилотных летательных аппаратов по территории России. Об том сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, 132 украинских летательных аппарата ночью пытались атаковать семь регионов России. Их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Больше всего летательных аппаратов — 54 — сбили над Саратовской областью. Еще 40 перехватили над Воронежской, 22 над Белгородской, десять над Ростовской, по три — над Курской областью и Крымом, один — над Липецкой областью.

Днем ранее, 19 марта, ВСУ за ночь выпустили десятки беспилотников по регионам России. Больше всего дронов — 35 — сбили над Курской областью. Еще 13 дронов перехватили над Орловской областью, семь — над Азовским морем, по одному — над Брянской и Тульской областями.

ЖЗЛ
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