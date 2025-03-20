Пожар начался на территории аэродрома в саратовском Энгельсе после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью атаковали беспилотниками Саратовскую область. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что она была самой массированной за все время.

Первая информация об угрозе БПЛА появилась ближе к 4 часам. Позднее Минобороны сообщило, что над Саратовской областью сбили 54 дрона.

Из-за атаки загорелись аэродром и нефтезавод

В основном атаке дронов подверглись Саратов и Энгельс. Во втором городе атака привела к пожару на территории аэродрома, из-за чего пришлось проводить эвакуацию жителей из близлежащего к нему СНТ. Глава Энгельсского района Максим Леонов уточнил, что речь идет о садовых товариществах «Малинки» и «Детский санаторий».

Кроме того, очевидцы сообщили о попытке удара по территории нефтеперерабатывающего завода, в районе которого также произошло возгорание. Жители Саратова и Энгельса рассказали, что проснулись около 4 утра от громкого воя тревожных сирен, а затем услышали серию из нескольких взрывов.

Также в результате атаки БПЛА пострадала городская клиническая больница № 1 Энгельса. Там были частично выбиты окна — примерно десять на верхних этажах здания. Осколками также посекло стены палат. Из-за них в больнице пострадала женщина — ей оказали помощь, угрозы жизни нет. Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод.

Пациентов и сотрудников больницы перевели из помещений, в которых выбило окна. Экстренных пациентов повезли в другие медучреждения. Бусаргин пообещал заняться восстановлением, чтобы уже к вечеру больница вернулась к работе в штатном режиме.

Позднее появились кадры изнутри больницы — на них виден обход территорий сотрудниками медицинского учреждения. Один из них показывает, что в больнице выбиты окна и посечены стены. Затем на видеозаписи показали ординаторскую, где окна выбило полностью, повреждения также получила раковина. Также появилось видео внешнего вида здания с выбитыми окнами.

Число пострадавших превысило два человека, о которых сообщалось первоначально

Вторым пострадавшим при атаке стал другой житель Энгельса — он обратился в больницу. Замминистра здравоохранения области Денис Грайфер уточнил, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. У пострадавшей женщины в больнице же состояние удовлетворительное. «Там больше шоковое состояние от того, что произошло, чем имеются какие-то повреждения, травмы, которые бы предоставляли угрозу жизни, здоровью», — объяснил он.

Также обломки беспилотника упали на частный дом в районе Соколовой горы в Саратове. В Энгельсе также повреждено здание детского санатория «Чайка» и выбиты стекла в двух детских садах, школе и нескольких многоэтажках. Детей в учреждениях в этот момент не было. Из-за атаки в городе занятия в школах решили провести в дистанционном режиме.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Позднее губернатор уточнил, что в Энгельсе оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, и «некоторые жители обратились за медицинской помощью». Их число не уточняется. «Перед администрацией района поставлена задача дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало. Узнать, какая помощь необходима, чтобы проработать вопрос материальной поддержки», — добавил Бусаргин.

Появилось также видео падения обломков на один из домов с камеры наблюдения, а также последствий в других домах.

В аэропорта Саратова, а также Самары вводили план «Ковер», подразумевающий ограничение полетов.