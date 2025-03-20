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07:19, 20 марта 2025Путешествия

В двух российских городах ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в Самаре и Саратове
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

В аэропортах Самары и Саратова ввели план Ковер, подразумевающий ограничение полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе.

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