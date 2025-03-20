В двух российских городах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Саратова ввели план Ковер, подразумевающий ограничение полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал Кореняко.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе.