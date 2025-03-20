Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 20 марта 2025Россия

Появились кадры изнутри поврежденной из-за БПЛА в Энгельсе больницы

Появились кадры поврежденной дроном больницы в Энгельсе Саратовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры изнутри больницы в Энгельсе, которая получила повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден обход территорий сотрудниками медицинского учреждения. Один из них показывает, что в больнице выбиты окна и посечены стены. Затем на видеозаписи показали ординаторскую, где окна выбило полностью, повреждения также получила раковина.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта, там оказались повреждены два детских сада и школа. Пострадали два человека. В школах Энгельса детей временно перевели на дистант.

По данным Минобороны, над Саратовской областью за ночь сбили 54 беспилотника. Всего над семью регионами России перехватили свыше 130 дронов, под удар попали Воронежская, Белгородская, Ростовская и Курская области, а также Крым

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор сообщил «о самой массированной за все время атаке» ВСУ

    В мощи британской армии усомнились

    В Москве увидели геноцид украинского народа в действиях Киева

    Разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область сняли на видео

    После самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область загорелся аэродром

    ВС России уничтожили технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье

    Двух российских подростков осудили за диверсию

    Губернатор описал разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область

    Житель Курской области рассказал о расклеенных пропагандистских листовках ВСУ

    Украинские энергетики высказались насчет идеи Трампа о передаче Запорожской АЭС США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше