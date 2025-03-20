Появились кадры изнутри поврежденной из-за БПЛА в Энгельсе больницы

Появились кадры поврежденной дроном больницы в Энгельсе Саратовской области

В сети появились кадры изнутри больницы в Энгельсе, которая получила повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден обход территорий сотрудниками медицинского учреждения. Один из них показывает, что в больнице выбиты окна и посечены стены. Затем на видеозаписи показали ординаторскую, где окна выбило полностью, повреждения также получила раковина.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта, там оказались повреждены два детских сада и школа. Пострадали два человека. В школах Энгельса детей временно перевели на дистант.

По данным Минобороны, над Саратовской областью за ночь сбили 54 беспилотника. Всего над семью регионами России перехватили свыше 130 дронов, под удар попали Воронежская, Белгородская, Ростовская и Курская области, а также Крым