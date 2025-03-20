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08:46, 20 марта 2025Россия

Разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область сняли на видео

После атаки БПЛА ВСУ в Энгельсской горбольнице поврежден фасад и выбиты стекла
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Разрушения после самой массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область сняли на видео. Кадры фасада Энгельсской горбольницы публикует Baza в Telegram.

На выложенных кадрах видно, что в здании медицинского учреждения выбиты стекла на нескольких этажах. Также от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) поврежден фасад строения.

Самой массированной атакой действия ВСУ назвал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта, там оказались повреждены два детских сада и школа. Пострадали два человека. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили 54 беспилотника.

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