Российский губернатор сообщил «о самой массированной за все время атаке» ВСУ

Губернатор Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке

В ночь с 19 на 20 марта города Саратов и Энгельс Саратовской области подверглись самой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «за все время». Об этом сообщил в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам чиновника, экстренные службы в указанных населенных пунктах продолжают работать в усиленном режиме.

«Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер», — написал в блоге глава Саратовской области.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта, там оказались повреждены два детских сада и школа. Пострадали два человека. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили 54 беспилотника.