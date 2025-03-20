После самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область загорелся аэродром

Губернатор Бусаргин: Из-за атаки ВСУ загорелся аэродром, идет эвакуация жителей

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область в регионе произошло возгорание на территории аэродрома. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ», — написал Бусаргин.

По его информации, сотрудники оперативных служб находятся на месте происшествия. Данных о повреждениях на территории аэродрома губернатор информации не привел.