Бусаргин: обломки украинских БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранним утром 26 августа атаковали Саратовскую область. Обломки повредили многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об уничтожении дронов российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе Роман Бусаргин губернатор Саратовской области

Беспилотники также дважды атаковали Брянскую область, они были сбиты силами ПВО, рассказал глава региона Александр Богомаз. Три дрона ликвидировали над Орловской областью, заявил губернатор Андрей Клычков. Сведений о пострадавших не поступало. Власти Тульской области сообщили о предотвращении атаки трех БПЛА в регионе, повреждений и пострадавших нет.

Губернатор сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников

Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников в Саратове есть пострадавшие, повреждения получил жилой комплекс на Предмостовой площади.

К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме Роман Бусаргин губернатор Саратовской области

Он добавил, что побеседовал с жильцами дома, всем будет оказана необходимая помощь. После проверки жители в сопровождении службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым. Профильным структурам поручено обследовать конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Жильцам поврежденных квартир предоставят места для проживания, в кратчайшие сроки будет рассчитана компенсация.

Telegram-канал Shot сообщал о двух пострадавших в Саратове. По его информации, они госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами и осколочными ранениями.

Позднее в Минздраве Саратовской области рассказали о четырех пострадавших. «Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — уточнили в региональном ведомстве.

В Энгельсе обломки беспилотника повредили более 20 машин, в Саратове — фасад многоэтажки

В Энгельсе местные жители услышали звуки взрывов около 5-6 утра, они продлились несколько минут. Также люди видели момент пролета беспилотника и удара по многоэтажке.

Обломки дрона упали на парковку во дворе, повреждения получили минимум 20 машин, также повреждена крыша и квартира верхнего этажа. Точное количество пострадавших авто уточняется, место сейчас оцеплено. Среди людей по официальным данным пострадавших нет.

Губернатор Саратовской области подтвердил повреждение многоэтажки на улице Пушкина. Всех жильцов на время обследования здания эвакуировали, на месте работают экстренные службы и спасатели.

В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет. Выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций Роман Бусаргин губернатор Саратовской области

В многоэтажке в Саратове повреждена обшивка, выбиты стекла на трех этажах. На место прибыли медики и сотрудники экстренных служб.

Telegram-канал Mash показал кадры из квартиры на 35 этаже, куда попал беспилотник. Отмечается, что удар был такой силы, что из окон вылетели сетки, упали все предметы. Жители высотки жалуются на сильный звон в ушах.

ВСУ пытались атаковать семь регионов России

В ночь на понедельник, 26 августа, Украина пыталась атаковать беспилотниками семь регионов России, сообщили в Минобороны.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских БПЛА самолетного типа Минобороны России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили десять дронов над Саратовской областью, три — над Курской, три — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

Как сообщает Telegram-канал Mash, атака на Саратовскую область велась дронами «Бобер». Базовая дальность их полетов составляет 800 километров, максимальная скорость 150 километров в час. Внешне такие беспилотники похожи на самолеты.

