Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на многоэтажку в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: из-за атаки ВСУ повреждения получила многоэтажка в Энгельсе

Многоэтажный дом на улице Пушкина в городе Энгельск Саратовской области получил повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана», — сообщил губернатор.

По его данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. На месте происшествия дежурят сотрудники местной администрации. Они предоставят временное жилье тем, кто в этом нуждается. В результате атаки ВСУ в Энгельсе выбитые стекла дома попали в парковку у многоэтажки. Специалисты оценят степень повреждения автомобилей для выплаты компенсаций.

Помимо Энгельса, в Саратовской области под удар попал и Саратов, где беспилотник также влетел в жилой дом. Там пострадали четыре человека, момент попадания дрона в 37-этажный дом жилого комплекса попал на видео.

Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.