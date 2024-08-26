Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 26 августа 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на многоэтажку в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: из-за атаки ВСУ повреждения получила многоэтажка в Энгельсе

Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина

Многоэтажный дом на улице Пушкина в городе Энгельск Саратовской области получил повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана», — сообщил губернатор.

По его данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. На месте происшествия дежурят сотрудники местной администрации. Они предоставят временное жилье тем, кто в этом нуждается. В результате атаки ВСУ в Энгельсе выбитые стекла дома попали в парковку у многоэтажки. Специалисты оценят степень повреждения автомобилей для выплаты компенсаций.

Помимо Энгельса, в Саратовской области под удар попал и Саратов, где беспилотник также влетел в жилой дом. Там пострадали четыре человека, момент попадания дрона в 37-этажный дом жилого комплекса попал на видео.

Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область. Пострадали четыре человека, повреждены многоэтажки и автомобили

      Власти раскрыли подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

      Джеки Чан примет участие в церемонии Паралимпиады

      Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

      Появились подробности об атаковавших Саратовскую область дронах ВСУ

      Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

      Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на многоэтажку в Энгельсе

      Итальянцы в разговоре с блогершей назвали удивляющие их в России вещи

      Клиента проститутки похитили за неспособность расплатиться

      Россияне стали чаще допускать просрочки по одному виду кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше