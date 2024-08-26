Власти раскрыли подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

Власти Тульской области: при перехвате трех дронов ВСУ никто не пострадал

При отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область никто не пострадал. Об этом сообщило министерство по региональной безопасности на своем сайте.

«26 августа над Тульской областью была пресечена атака трех БПЛА. Организовано реагирование экстренных служб», — сообщили в министерстве. Там добавили, что каких-либо разрушений удалось избежать.

О сбитых над Тульской областью дронах ранее сообщили в Минобороны России. По данным оборонного ведомства, в ночь на понедельник, 26 августа, Украина пыталась атаковать семь регионов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили 10 дронов над Саратовской областью, 3 — над Курской, по 2 — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

До этого Тульская область попадала под удар ВСУ 29 июля. Дрон тогда пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса в регионе — в результате оказался поврежден резервуар газокомпрессорной станции.