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08:11, 29 июля 2024Россия

В России дрон ВСУ попытался атаковать объект топливно-энергетической инфраструктуры

В Тульской области дрон ВСУ пытался атаковать объект ТЭК, никто не пострадал

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку атаки на объект топливно-энергетического комплекса в Тульской области. Об этом сообщило министерство региональной безопасности на своем сайте.

«Пострадавших нет. Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции. Процесс поставки ресурса потребителям не нарушен», — говорится в сообщении.

Власти организовали работу экстренных служб на месте случившегося. Они заверили, что ситуация находится под контролем. Других подробностей о попытке атаки в министерстве не привели.

По данным Минобороны, в ночь на понедельник, 29 июля, над Россией перехватили 39 украинских дронов. Беспилотники ВСУ удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили 19 дронов самолетного типа над Курской областью, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областью. Об атаке на Тульскую область в оборонном ведомстве не сообщали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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