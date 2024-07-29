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07:10, 29 июля 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате почти 40 дронов ВСУ над пятью регионами России

Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 39 дронов ВСУ над пятью регионами
СюжетМинобороны

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В ночь на понедельник, 29 июля, Украина пыталась атаковать пять регионов России с помощью 39 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили 19 дронов самолетного типа над Курской областью, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Днем ранее, 28 июля, над Нижегородской областью сбили два беспилотника. Тогда же дроны атаковали нефтебазу в Курской области, из-за чего загорелись три резервуара.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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