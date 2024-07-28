В российском регионе после атаки дронов загорелась нефтебаза

В Курской области после прилета беспилотников загорелась нефтебаза

В ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в результате случившегося загорелись три резервуара. Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным издания, еще один беспилотник влетел в жилой дом.

22 июля украинские беспилотники дважды пытались ударить по нефтезаводу в Туапсе. Ночью сообщалось о первой серии взрывов в городе. Позднее стало известно о новой серии взрывов — предварительно, под удар вновь попала нефтебаза.