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02:41, 28 июля 2024Россия

В российском регионе после атаки дронов загорелась нефтебаза

В Курской области после прилета беспилотников загорелась нефтебаза

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в результате случившегося загорелись три резервуара. Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным издания, еще один беспилотник влетел в жилой дом.

22 июля украинские беспилотники дважды пытались ударить по нефтезаводу в Туапсе. Ночью сообщалось о первой серии взрывов в городе. Позднее стало известно о новой серии взрывов — предварительно, под удар вновь попала нефтебаза.

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      Марина Совина
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