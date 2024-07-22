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07:29, 22 июля 2024Россия

Стало известно о новой серии взрывов над курортным российским городом

Shot: над Туапсе прогремела вторая серия взрывов, ВСУ пытались атаковать НПЗ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Утром в понедельник, 22 июля, над популярным курортным российскми городом Туапсе прогремела вторая серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что два громких взрыва прозвучали утром в районе 6.25 утра. Впоследствии на земле начался пожар и задымление. Обломки одного из сбитых беспилотников, предварительно, упали на территории предприятия на Кубани.

В ночь на 22 июля сообщалось о первой серии взрывов в городе Туапсе Краснодарского края. Как уточнял глава Туапсинского района Сергей Бойко, никто не пострадал. Предварительно, дроны сбили в районе местной нефтебазы.

По информации Минобороны, в ночь на понедельник, 22 июля, над Краснодарским краем перехватили восемь беспилотников, еще 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. Всего над Россией за ночь средства противовоздушной оборны (ПВО) сбили 75 беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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