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07:33, 22 июля 2024Россия

Момент попытки атаки на нефтезавод в курортном российском городе попал на видео

В сети появились кадры момента атаки ВСУ на нефтезавод в Туапсе

В сети появились кадры момента атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как летательный аппарат под звуки стрельбы стремительно летит вниз. Затем виден огненный шар и слышен звук взрыва. Судя по кадрам, НПЗ в курортном российском городе пытался атаковать беспилотник самолетного типа.

В ночь на 22 июля сообщалось о первой серии взрывов в городе Туапсе Краснодарского края. Как уточнял глава Туапсинского района Сергей Бойко, никто не пострадал. Предварительно, дроны сбили в районе местной нефтебазы. Впоследствии сообщалось о новой серии взрывов — предварительно, под удар также попала нефтебаза.

По информации Минобороны, в ночь на понедельник, 22 июля, над Краснодарским краем перехватили восемь беспилотников, еще 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. Всего над Россией за ночь средства противовоздушной оборны (ПВО) сбили 75 беспилотников.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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