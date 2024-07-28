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09:17, 28 июля 2024Россия

Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью

Минобороны: два украинских БПЛА сбили над территорией Нижегородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. В результате случившегося загорелись три резервуара.

До этого Нижегородскую область атаковали в марте. Тогда дрон попал в установку перегонки нефти на нефтебазе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области.

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      Екатерина Подвигина
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