Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью

Минобороны: два украинских БПЛА сбили над территорией Нижегородской области

Над Нижегородской областью сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. В результате случившегося загорелись три резервуара.

До этого Нижегородскую область атаковали в марте. Тогда дрон попал в установку перегонки нефти на нефтебазе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области.