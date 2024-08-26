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07:36, 26 августа 2024Россия

Появились подробности об атаковавших Саратовскую область дронах ВСУ

Mash: ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобер», похожими на самолеты

Фото: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Саратовскую область дронами «Бобер». Об этом, приводя подробности о летательных аппаратах, сообщает Mash в Telegram-канале.

Базовая дальность полета «Бобров» составляет около 800 километров, беспилотники способны развивать максимальную скорость 150 километров в част. Внешне «Бобры» похожи на самолеты.

Саратовскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 26 августа. Дроны попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове пострадали четыре человека, в Энгельсе травмы никто не получил. В Энгельсе выбитые стекла дома попали в парковку у многоэтажки.

Всего над Саратовской областью, по информации Минобороны, сбили 10 дронов. За ночь Украина атаковала семь регионов России. По три дрона перехватили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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