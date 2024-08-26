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06:31, 26 августа 2024Россия

В российском регионе сбили второй за ночь украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили второй за ночь украинский БПЛА

Фото: Globallookpress.com

В Брянской области сбили второй за ночь украинский беспилотник, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — отметил губернатор.

Он уточнил, что беспилотник самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Пострадавших и разрушений не последовало, на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого БПЛА сбили около двух часов ночи 26 августа. Как отметил Богомаз, никто не пострадал.

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      Марина Совина
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