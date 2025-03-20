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07:17, 20 марта 2025Россия

Беспилотники ВСУ ночью атаковали российские города. Повреждения получили школа, детсады и больница

Около 40 дронов ВСУ уничтожено над Воронежской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Система противовоздушной обороны сбила около 40 беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. Глава российского региона Александр Гусев отметил, что пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Также беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Саратов и Энгельс в ночь на четверг, 20 марта. Жители городов проснулись примерно в четыре утра от звука сирен, а затем услышали серию из нескольких взрывов.

По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе. Очевидцы сообщили о возгорании в районе местной нефтебазы.

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По данным Министерства обороны, силы ПВО за ночь уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России.

Осколки БПЛА попали по больнице в Энгельсе

Осколки уничтоженного беспилотного летательного аппарата попали по Энгельсской городской клинической больнице № 1. В этот момент в одном из помещений находились сотрудники медучреждения. В здании взрывной волной выбило стекла.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки дронов пострадал один человек.

Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь

Роман БусаргинГубернатор Саратовской области

9 марта сообщалось, что украинские дроны атаковали больницу и неработающую вышку сотовой связи в городе Каменка-Днепропетровская Запорожской области. В результате осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, приемный покой, аптека и автомобиль.

Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА

Бусаргин заявил, что после атаки украинских дронов на Энгельс занятия в школах города в четверг, 20 марта, пройдут в дистанционном режиме. «Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей», — отметил глава российского региона.

Губернатор также сообщил, что результате атаки БПЛА частично выбило окна в двух детских садах и школе.

Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет

Роман БусаргинГубернатор Саратовской области

В феврале Вооруженные силы Украины ударили по школе в Курской области. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн сообщил, что под удар попало учебное заведение в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки выбито восемь окон. По словам Хинштейна, пострадавших и раненых нет. Всех школьников ранее перевели на дистанционное обучение.

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