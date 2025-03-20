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06:44, 20 марта 2025Россия

Около 40 БПЛА сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: Система ПВО сбила около 40 БПЛА в Воронежской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор Воронежской области.

Гусев отметил, что пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. По предварительным данным, украинские дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе.

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