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12:40, 9 марта 2025Бывший СССР

Дроны-камикадзе ВСУ ударили по больнице и вышке связи в Каменке-Днепропетровской

ТАСС: Дроны ВСУ атаковали больницу и вышку связи в Каменке-Днепропетровской
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), атаковали больницу и неработающую вышку сотовой связи в городе Каменка-Днепропетровская Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что беспилотники ВСУ, предположительно, дроны-камикадзе, четыре раза ударили по территории Каменско-Днепровской больницы. Атака произошла в период с 01:00 до 05:00 по московскому времени. В результате осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, приемный покой, аптека и автомобиль.

Атака дронами-камикадзе в районе электрических сетей была осуществлена в 10:00 по московскому времени и закончилась повреждением неработающей вышки сотовой связи, рассказали в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

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Кроме того, в центре города был обнаружен неразорвавшийся боеприпас, над обезвреживанием которого работают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что ВСУ послали более 130 БПЛА для атаки территории Белгородской области за прошедшие сутки. В частности, в Белгородском районе по населенным пунктам было выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотниками, из которых четыре сбиты системой ПВО.

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