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19:12, 17 февраля 2025Россия

ВСУ ударили по школе в российском регионе

Врио курского губернатора Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по школе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по школе в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

«ВСУ снова атакуют мирную инфраструктуру. Сегодня под удар нацистов попала школа в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки выбито восемь окон», — написал чиновник.

Пострадавших и раненых нет. Учеников образовательного учреждения ранее перевели на дистанционку, добавил Хинштейн. Он также призвал не оставлять безнаказанными удары украинских войск по мирным объектам.

Ранее в сети появилось видео работы тяжелых огнеметных систем (ТОС) войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), выжигающих позиции ВСУ в Курской области. Дата и район применения ТОС не уточняется.

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