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17:35, 17 февраля 2025Россия

Выжигание позиций ВСУ в Курской области тяжелыми огнеметными системами сняли на видео

Опубликовано видео работы российских тяжелых огнеметных систем в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео работы тяжелых огнеметных систем (ТОС) войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), выжигающих позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Два майора»

На снятых камерой объективного контроля кадрах видно комплекс из нескольких строений, по которым наносится как минимум четыре удара с последующими мощными взрывами, сопровождающимися яркими огненными вспышками.

Дата и район применения ТОС не уточняется. Информацию о потерях со стороны Украины авторы поста также не приводят.

Ранее в сети появились кадры мощного ракетного удара по украинским подразделениям, укрывшимся в свинокомплексе «Мираторг» в районе поселка Никольский Курской области. По неподтвержденным официально данным, на территории предприятия находились бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сообщается, что в результате атаки Киев потерял до 65 человек.

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В начале августа 2024 года Украина вторглась на территорию Курской области. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 61 310 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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