Уничтоживший до 65 бойцов ВСУ ракетный удар по свинокомплексу под Курском сняли на видео

Опубликовано видео удара по укрывшимся в свинокомплексе под Курском бойцам ВСУ

В сети появилось видео ракетной атаки по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшимся в свинокомплексе «Мираторг» в районе поселка Никольский Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах, снятых камерой объективного контроля, видно несколько мощных взрывов на территории сельскохозяйственного предприятия, где, предположительно, находились бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По данным источника канала, в результате удара Киев потерял до 65 человек.

Ранее Минобороны России показало видео с более чем десятью ударами российских беспилотников по живой силе и технике украинских войск в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что цели были уничтожены.

В начале августа 2024 года Украина вторглась на территорию Курской области. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 12 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 59 940 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.