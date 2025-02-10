Появились кадры с десятком ударов российских дронов по бойцам и технике ВСУ под Курском

Минобороны России опубликовало видео ударов по технике ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео с более чем десятком ударов беспилотников по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик размещен на странице ведомства в Telegram.

На кадрах видно 11 атак, проведенных расчетами FPV-дронов десантников 11-й бригады воздушно-десантных войск. Даты записей и районы, где они были сделаны, не уточняются. В Минобороны подчеркнули, что цели были уничтожены.

Ранее ведомство показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в Курской области. На записи видно несколько прицельных ударов и последующие взрывы. В Минобороны рассказали, что атаку провели расчеты 122-миллимитровых буксируемых гаубиц Д-30.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 10 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 59 250 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.