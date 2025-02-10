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14:56, 10 февраля 2025Россия

Появилось видео ударов по укрепленным позициям ВСУ в Курской области

МО РФ опубликовало видео ударов по укрепленным позициям ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео ударов по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале Минобороны России (МО РФ).

На кадрах можно увидеть несколько прицельных ударов, за которыми последовали взрывы. Как уточнили в оборонном ведомстве, расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, а также укрепленные позиции ВСУ в российском приграничье.

Российский военный с позывным Бритва пояснил, что при попадании по противнику, тот, как правило, пытается укрыться, или уехать, если речь идет об ударе по технике ВСУ, но «получается это у него не всегда».

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в лесах Курской области. На видео попали моменты подрыва нескольких единиц техники.

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