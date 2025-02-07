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18:07, 7 февраля 2025Россия

Появилось видео уничтожения техники ВСУ в лесах Курской области

Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесах Курской области. Видео появилось в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, удары наносили артиллеристы 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Север».

На кадрах можно увидеть скопления бронетехники штурмовых бригад ВСУ в полях и лесопосадках российского приграничного региона, по которым ведется точный прицельный огонь. На видео попали моменты подрыва нескольких единиц техники.

Ранее в Минобороны сообщали, что потери ВСУ на курском направлении за сутки с начала контрнаступления составили более 370 бойцов, а также более 70 единиц техники, среди которой 38 боевых машин пехоты, 11 танков, 9 автомобилей, 7 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера.

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