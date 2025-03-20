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05:36, 20 марта 2025Россия

Осколки БПЛА попали по больнице в российском городе

Mash: Осколки уничтоженного БПЛА попали по городской больнице в Энгельсе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Осколки уничтоженного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали по городской больнице в Энгельсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В этот момент в одном из помещений находились сотрудники больницы. По данным Telegram-канала Shot, в медицинском учреждении взрывной волной выбило стекла. По предварительным данным, в результате атаки дронов пострадала женщина, в настоящее время ей оказывается помощь.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Mash, прозвучали по меньшей мере три взрыва.

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