Осколки БПЛА попали по больнице в российском городе

Mash: Осколки уничтоженного БПЛА попали по городской больнице в Энгельсе

Осколки уничтоженного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали по городской больнице в Энгельсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В этот момент в одном из помещений находились сотрудники больницы. По данным Telegram-канала Shot, в медицинском учреждении взрывной волной выбило стекла. По предварительным данным, в результате атаки дронов пострадала женщина, в настоящее время ей оказывается помощь.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Mash, прозвучали по меньшей мере три взрыва.